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Украина готова увеличить вклад в операции НАТО и ждет ПДЧ в 2021 году – министр обороны

05.12.2020, 22:10
Украина готова увеличить вклад в операции НАТО и ждет ПДЧ в 2021 году – министр обороны - Фото
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)

Украина рассчитывает получить план действий по членству в НАТО в 2021 году и готова увеличить свой вклад в операции альянса. Об этом сказал министр обороны Андрей Таран в интервью Урядовому курʼєру.

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По словам министра, Украина активно участвует в операциях НАТО по урегулированию кризисов в Афганистане и Косово. ВСУ предоставляют соответствующие силы и средства для дежурства в составе сил реагирования НАТО, участвуют в многонациональных учениях со странами альянса. Офицеры украинской армии проходят службу в штабах НАТО.

"Мы готовы увеличить национальный вклад в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, используя автоматизированные системы", – сказал Таран.

По словам главы Минобороны, Украина нацелена на получение плана действий по членству в НАТО и надется на поддержку союзников НАТО при принятии этого решения на следующем саммите альянса в 2021 году.

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Наталия Медведева
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Андрей Таран нато ПДЧ

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