Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, который подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в Альянсе за то, что они сделали это возможным. Наконец Украина приобретает заслуженный статус Партнера с расширенными возможностями. Мы делаем друг друга #StrongerTogether!" - написал Кулеба.

Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса. В частности, это:

- регулярные политические консультации по вопросам безопасности, включая уровень министров;

- расширенный доступ к программам взаимодействия и учениям;

- обмен информацией и полученным опытом;

- более близкое взаимодействие во время кризисов и подготовки операций.

Кулеба ранее заявлял, что если бы у Украины уже был такой статус, обмен разведывательной информацией о сбитом в Иране украинском лайнере был бы более быстрым и эффективным.

На данный момент статусом партнера НАТО с расширенными возможностями обладают пять стран: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

26 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2020 год (№203/2020).