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Украина может получить новый статус в НАТО. Что это значит

Украина может получить новый статус в НАТО. Что это значит - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
21.02.2020, 15:05

Министр обороны Андрей Загороднюк прогнозирует, что уже в октябре Украина может стать партнером НАТО с расширенными возможностями

Украина может ожидать повышения статуса до партнера НАТО с расширенными возможностями в этом году. Об этом в среду заявил министр обороны Андрей Загороднюк, сообщает Уніан.

Рассмотреть присоединение к программе расширенных возможностей Украина попросила НАТО в январе, на заседании комиссии Украина-НАТО в Брюсселе. По словам Загороднюка, в НАТО довольны ходом украинских реформ, и если их темп будет сохранен, повышения статуса можно ожидать уже в октябре. Ранее на встрече с министром обороны Канады и генсеком НАТО Загороднюк заявлял, что Украина уже соответствует всем военным критериям, необходимым для присоединения к программе.

Статус партнера НАТО с расширенными возможностями подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса. В частности, это:

- регулярные политические консультации по вопросам безопасности, включая уровень министров;

- расширенный доступ к программам взаимодействия и учениям;

- обмен информацией и полученным опытом;

- более близкое взаимодействие во время кризисов и подготовки операций.

В комментарии DW вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если бы у Украины уже был такой статус, обмен разведывательной информацией о сбитом в Иране украинском лайнере был бы более быстрым и эффективным.

На данный момент статусом партнера НАТО с расширенными возможностями обладают пять стран: Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Статус подразумевает, что получившая его страна вносит значительный вклад в миссии НАТО. Так, Австралия предоставляет для совместных с альянсом операций значительное число войск, участвует в борьбе с сомалийскими пиратами и обменивается развединформацией о положении в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Китай, Иордания важна для НАТО как партнер по борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, Швеция и Финляндия совместно с НАТО противостоят угрозам со стороны России на Балтийском море.

  • 7 февраля Загороднюк рассказал о том, что в Украине построят две военные базы по стандартам НАТО.
  • 13 февраля стало известно, что Украина подтвердила готовность участвовать в тренировочной операции НАТО в Ираке.

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