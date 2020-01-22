Столтенберг: США разместят в Европе наибольшее количество войск

Йенс Столтенберг (фото - ЕРА)

Во время учений "Защитник Европы-2020" США осуществят передислокацию в Европу со своей территории контингента численностью 200 000 военнослужащих, что станет крупнейшим развертыванием американских войск в Европе со времен окончания "холодной войны". Об этом во время слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

"Это крупнейшее развертывание вооруженных сил США со времен окончания холодной войны. Вам может это нравиться или нет, но неверно говорить, что США покидают Европу", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что тесное сотрудничество между ЕС и НАТО означает также тесное сотрудничество между Европой и Северной Америкой и усиление трансатлантических связей, несмотря на все существующие разногласия.

По его словам, Северная Америка и Европа делают сейчас вместе больше, чем они делали в течение многих предыдущих лет.

"Мы имеем общие фундаментальные ценности, когда речь идет о мире и безопасности. Поэтому мы должны усиливать, а не ослаблять трансатлантические связи", - добавил Столтенберг.