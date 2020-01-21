Столтенберг объяснил, как Европе вести жесткий диалог с Россией

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Поведение России – один из вызовов, стоящих перед евроатлантическим сообществом, ответить на который и поддерживать жесткий диалог с Россией Европа сможет лишь при условии крепких трансатлантических связей. Такое убеждение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время слушаний в Комитете по иностранным делам Европарламента, передает Укринформ.

"В НАТО, как вы знаете, мы реализуем двуединый подход к России: сдерживание и оборона и диалог. Между ними нет противоречия, ведь, в зависимости от того, насколько мы сильны, объединены и непреклонны, мы можем разговаривать с Россией, которая является нашим соседом, с которым мы должны поддерживать отношения. Такой диалог с Россией не свидетельство нашей слабости, это признак нашей силы. И мы нуждаемся США и Канаде ... чтобы обеспечить необходимые способности для надежной обороны и сдерживания", - сказал руководитель Альянса.

Он добавил, что особое значение сотрудничество между Европой и Северной Америкой приобретает в вопросах контроля над вооружениями.

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