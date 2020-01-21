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51% украинцев выступают за вступление в НАТО - опрос

51% украинцев выступают за вступление в НАТО - опрос - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21.01.2020, 13:30

По данным опроса, 26% украинцев поддерживают внеблоковый статус Украины

Более половины населения (51%) считают, что лучшим вариантом обеспечения безопасности для Украины было бы вступление в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с соцслужбой Центр Разумкова.

Социологи подчеркнули, что это самый высокий процент за все время проведения опросов. Внеблоковый статус Украины поддерживают 26%, а 6% считают, что нужен военный союз с Россией и странами СНГ.

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Фото: dif.org.ua

По этому вопросу есть региональные различия: вступление в НАТО поддерживают на западе (80%) и более половины респондентов в центре (54%). Зато на юге отдают предпочтение нейтральному статусу (42%), также и на востоке (43%).

"Причем на востоке 13% видят гарантию безопасности в военном союзе с Россией и странами СНГ. Одновременно и на юге, и на востоке примерно треть населения (соответственно, 34% и 29%) выступает за членство Украины в НАТО", - уточнили социологи.

Опрос проводился с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированного Крыма и ОРДЛО среди 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • Согласно опросу группы Рейтинг 13-17 декабря, проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский союз были готовы 60% украинцев, за вступление в НАТО - 52%.
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Россия Украина нато опрос
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