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Больше половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО

Больше половины украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО - Фото
Украина-НАТО (иллюстрация — пресс-служба Минобороны)
19.12.2019, 12:19

Евроатлантическую интеграцию поддерживают на западе и в центре страны, на юге и востоке поддержка ниже

Проголосовать на референдуме за вступление Украины в Европейский Союз готовы 60% украинцев, за вступление в НАТО - 52%. Об этом говорят данные опроса, проведенного в декабре группой Рейтинг.

Поддержка вступления в ЕС и НАТО выше на западе (78% и 73%) и в центре страны (63% и 53%), ниже - на юге (49% и 38%) и востоке (38% и 28%).

Динамика поддержки вступления в ЕС:

Динамика поддержки вступления в НАТО:

Если бы Украина должна была выбирать только из одного международного союза, 52% опрошенных предпочли бы вступление в ЕС, 25% - не вступать ни в какие союзы, 12% - вступление в Таможенный союз с Россией.

Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2%.

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нато европейский союз
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