40% украинцев считают итоги Нормандии успехом Зеленского - опрос

40% украинцев считают результаты нормадского саммита успехом президента Владимира Зеленского, половина - ни успехом, ни неудачей. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.
7% респондентов увидели только отрицательные результаты.
66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже.
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Фото: ratinggroup.ua
20% респондентов что-то слышали о саммите, 12% не знают ничего. Наиболее информированы о саммите респонденты старшего возраста, избиратели Европейской солидарности и Оппозиционной платформы За життя.
Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,0%.
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