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40% украинцев считают итоги Нормандии успехом Зеленского - опрос

40% украинцев считают итоги Нормандии успехом Зеленского - опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба президента)
19.12.2019, 11:40

66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в нормандском формате

40% украинцев считают результаты нормадского саммита успехом президента Владимира Зеленского, половина - ни успехом, ни неудачей. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцгруппы Рейтинг.

7% респондентов увидели только отрицательные результаты.

66% опрошенных отметили, что хорошо осведомлены о саммите в нормандском формате, который состоялся 9 декабря в Париже.

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Фото: ratinggroup.ua

20% респондентов что-то слышали о саммите, 12% не знают ничего. Наиболее информированы о саммите респонденты старшего возраста, избиратели Европейской солидарности и Оппозиционной платформы За життя.

Опрос проведен 13-17 декабря 2019 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,0%.

  • В конце ноября к Зеленскому, по данным КМИС, положительно относилось 52% опрошенных украинцев.
  • По данным опроса соцгруппы Рейтинг, за последние две недели рейтинг Зеленского среди взрослых украинцев вырос с 53% до 62%, а уровень недовольства уменьшился с 33% до 25%.

Читайте также: Полный текст парижских договоренностей 9 декабря 2019 года

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Владимир Зеленский рейтинг опрос итоги европейская солидарность Оппозиционная платформа - За життя нормандский саммит
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