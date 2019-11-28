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Уже не 73%. Симпатиков Зеленского за осень стало меньше – опрос

Уже не 73%. Симпатиков Зеленского за осень стало меньше – опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
28.11.2019, 08:59

Доля тех, кто относится к президенту отрицательно, осенью росла: 7% в сентябре, 9% в октябре и 19% в конце ноября

По состоянию на конец ноября 2019 года к президенту Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% опрошенных по телефону украинцев, негативно - 19%. Как пишет Киевский международный институт социологии, за осень доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась с 73% в сентябре до 52% в конце ноября.

Кроме того, оценка действий президента в течение ноября ухудшилась: на 10% стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 64% до 54%), и на 13% возросла доля тех, кто не одобряет (с 23% до 36%).

  • Опрос проведен 22-25 ноября 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 1500 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 3%.

25 ноября КМИС вместе с Деминициативами показал аналогичный опрос и сделал вывод, что "медовый месяц" украинцев с Зеленским "закончен".

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опрос кмис
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