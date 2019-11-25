"Медовый месяц закончен". Как оценили Зеленского в ноябре - опрос

Владимир Зеленский (фото - Николай Лазаренко/пресс-служба президента)

Первые шаги Владимира Зеленского на должности президента за полгода у власти позитивно оценивают 63% опрошенных украинцев (13% - негативно, 24% - "сложно сказать"), причем 75% респондентов одобряют, что он начал переговоры с лидером страны-оккупанта РФ Владимиром Путиным. Это видно по итогам совместного опроса Киевского международного института социологии и фонда Деминициативы.

15% опрошенных негативно относятся к инициированию переговоров с Путиным.

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Решение о разведении войск: 59% одобряют, 26% - нет.

Предоставление гражданства иностранцам, которые воевали за Украину: 61% одобряют, 17% - нет.

Возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам: 63% одобряют, 10% - нет.

Решение легализовать добычу янтаря: 71% одобряют, 13% - нет.

Полное обновление состава ЦИК: 49% одобряют, 13,5% - нет.

Решение легализовать игорный бизнес (положительно - 38%, отрицательно - 49%).

Негативно украинцы воспринимают решение открыть рынок земель с/х назначения (позитивно - 24%, негативно - 58% опрошенных) и о приватизации крупных госпредприятий (55% негативно, позитивно - 22%).

Если в августе 50% считали, что Украина движется в правильном направлении, то сейчас таких уже 37% (столько же - что в неправильном). При этом 82% голосовавших на выборах украинцев считают, что сделали правильный выбор как на президентских, так и на парламентских выборах.

"Медовый месяц закончился, но пока продолжается конфетный период, относительно сладкий, когда еще позитивно относятся к новоизбранным органам власти, особенно к президенту Зеленскому", - отметила директор фонда Деминициативы Ирина Бекешкина.