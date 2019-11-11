Рейтинг доверия Зеленскому продолжает снижаться - опрос Разумкова

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 68,2% украинцев, это на 2,3% меньше, чем месяц назад, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Положительный баланс доверия-недоверия имеют только трое политиков: Зеленский (43,9%), спикер Рады Дмитрий Разумков (21%), режиссер Олег Сенцов (7,4%).

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В прошлом месяце положительный баланс был также у премьер-министра Алексея Гончарука, но сейчас он опустился до -2,7%.

Меньше всего опрошенные доверяют пятому президенту Петру Порошенко (баланс -64,7%), куму российского президента Виктору Медведчуку (-59,4%) и главе МВД Арсену Авакову (-47,4%).

Исследование проведено с 1 по 7 ноября, опрошено 2015 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.