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Рейтинг доверия Зеленскому продолжает снижаться - опрос Разумкова

Рейтинг доверия Зеленскому продолжает снижаться - опрос Разумкова - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
11.11.2019, 14:04

Меньше всего украинцы доверяют пятому президенту Петру Порошенко

Президенту Владимиру Зеленскому доверяют 68,2% украинцев, это на 2,3% меньше, чем месяц назад, свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Положительный баланс доверия-недоверия имеют только трое политиков: Зеленский (43,9%), спикер Рады Дмитрий Разумков (21%), режиссер Олег Сенцов (7,4%).

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В прошлом месяце положительный баланс был также у премьер-министра Алексея Гончарука, но сейчас он опустился до -2,7%.

Меньше всего опрошенные доверяют пятому президенту Петру Порошенко (баланс -64,7%), куму российского президента Виктору Медведчуку (-59,4%) и главе МВД Арсену Авакову (-47,4%).

Исследование проведено с 1 по 7 ноября, опрошено 2015 человек старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не превышает 2,3%.

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