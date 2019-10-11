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Кому доверяют украинцы - опубликован опрос Разумкова

Кому доверяют украинцы - опубликован опрос Разумкова - Фото
Владимир Зеленский и Алексей Гончарук (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
11.10.2019, 19:21

Положительный баланс доверия только у президента, спикера и премьер-министра

Большинство украинцев доверяет президенту Владимиру Зеленскому, наименьшее доверие вызывает бывший генпрокурор Юрий Луценко. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в октябре Центром Разумкова.

О доверии Зеленскому рассказали 70,5% опрошенных (не доверяют 22%), второе место занял спикер парламента Дмитрий Разумков - ему доверяют 54% (не доверяют 27%), третье - премьер-министр Алексей Гончарук, которому доверяют 36% (не доверяют 30%). Только эти трое политиков из представленных в опросе имеют положительный баланс доверия и недоверия.

Больше всего не доверяют Луценко (88%), бывшему спикеру парламента и нардепу от Европейской солидарности Андрею Парубию (83%), пятому президенту Петру Порошенко (80%), нардепам от ОПЗЖ Нестору Шуфричу, Вадиму Рабиновичу, Виктору Медведчуку и Юрию Бойко (78%, 76%, 76% и 68% соответственно), лидеру партии Батькивщина Юлии Тимошенко (74%), главе МВД Арсену Авакову (72%), бывшему премьер-министру Владимиру Гройсману (70,5%).

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Опрошено 2015 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Техническая ошибка выборки не превышает 2,3%.

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Владимир Зеленский Петр Порошенко юрий луценко рейтинг доверия Дмитрий Разумков
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