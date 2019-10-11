Украинцы разошлись в оценке действий новой власти - опрос

Заседание правительства (Фото: пресс-служба Кабмина)

Большинство граждан считают, что оценивать новую власть еще рано - так ответили 40% опрошенных в рамках исследования Центра Разумкова, проведенного в октябре.

23% опрошенных считают, что новая власть оправдывает их ожидания, 5% - что она действует лучше, чем они ожидали. Новая власть не оправдала ожиданий 9% украинцев, еще 12% ничего хорошего от нее и не ждали, а 6% не ждали ничего хорошего, но власть, по их мнению, оказалась еще хуже, чем они думали. Больше всего опрошенных, 40%, считают, что оценивать еще рано.

При этом 48% уверены, что новая власть - лучше, чем предыдущая, 27% - что она мало чем отличается, а 8% - что новая хуже старой.

В способность Украины справиться со стоящими перед ней трудностями в ближайшие годы верят 34% граждан (в сентябре так считали 41%), 43,5% думают, что страна преодолеет их в отдаленной перспективе (в сентябре - 41%), а 10% - что она не способна их преодолеть (в сентябре - 6%).

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Опрошено 2015 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Техническая ошибка выборки не превышает 2,3%.

Сегодня стали известны новые социологические оценки доверия к президенту Владимиру Зеленскому и его действиям.

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