Что думают украинцы о Зеленском после формулы Штайнмайера - опрос

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Доверие к президенту за месяц снизилось на 9%, а количество людей, считающих, что Украина движется в правильном направлении, - на 12%. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в октябре Центром Разумкова.

45% опрошенных считают, что Украина развивается в правильном направлении, что на 12% меньше, чем в сентябре (57%). На те же 12% выросло количество тех, кто оценивает развитие страны негативно: 29% против 17% в сентябре.

Снизился и уровень доверия президенту как институту: если в сентябре он составил 79%, то в нынешнем опросе - 70%.

Президент Владимир Зеленский, впрочем, остается политиком, которому доверяют больше всего - 70,5% опрошенных, на втором месте - спикер парламента Дмитрий Разумков, ему доверяют 54% опрошенных.

54% опрошенных считают, что действия Зеленского прежде всего направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% - что он защищает прежде всего свои интересы и интересы окружения.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года. Опрошено 2015 респондентов возрастом от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Техническая ошибка выборки не превышает 2,3%.

В августе уровень доверия Зеленскому составлял 70% (по версии других социологических компаний).

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