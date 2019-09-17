Рейтинг вырос: Зеленскому доверяют восемь украинцев из десяти

Из государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. К такому выводу пришли социологи из Центра Разумкова, отчет об исследовании опубликован на сайте центра.
По их данным, президенту доверяют 79% украинцев.
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При этом позитивно оценивают деятельность Зеленского на 10% меньше респондентов, чем доверяют ему: около 69,7%.
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Опрос проводился с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
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