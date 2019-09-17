Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Рейтинг вырос: Зеленскому доверяют восемь украинцев из десяти

Рейтинг вырос: Зеленскому доверяют восемь украинцев из десяти - Фото
Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
17.09.2019, 11:33

В августе уровень доверия президенту (по данным других социологических компаний) был на 10% ниже

Из государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют президенту страны Владимиру Зеленскому. К такому выводу пришли социологи из Центра Разумкова, отчет об исследовании опубликован на сайте центра.

По их данным, президенту доверяют 79% украинцев.

Нажмите, чтобы увеличить:

При этом позитивно оценивают деятельность Зеленского на 10% меньше респондентов, чем доверяют ему: около 69,7%.

Читайте также: Опрос. Сколько украинцев поддерживают популистов

Опрос проводился с 6 по 11 сентября 2019 года среди 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • В августе уровень доверия Зеленскому составлял 70% (по версиям других социологических компаний). Совместный опрос фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии проводился с 8 по 20 августа 2019.

Читайте также: Коломойский о выборах в Донбассе: Зеленский получит 80% поддержки

Напишите нам
Владимир Зеленский рейтинг президент поддержка соцопрос доверие
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 