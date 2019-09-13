Коломойский о выборах в Донбассе: Зеленский получит 80% поддержки

Олигарх Игорь Коломойский высказался за проведение местных выборов на временно оккупированных территориях. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Ялтинской европейской стратегии, передает корреспондент LIGA.net.

"Я считаю, что не надо боятся (выборов – ред.). Даже если там присутствуют "зеленые человечки" или иностранные войска, это не мешает нам проводить свои выборы", - заявил Коломойский.

По мнению олигарха, в случае проведения выборов на оккупированных территориях, у представителей украинского президента Владимира Зеленского есть шансы набрать около 80%.

"Думаю, там Зеленский получит 80% поддержки", - добавил он.

Также олигарх ответил на ряд вопросов журналистов.

Он рассказал о том, что обсуждал с Зеленским вопрос минских соглашений: "Когда-то обсуждали вопросы связанные с невыполнением минских соглашений и было однозначное понимание того, что там об изменениях в Конституцию - речи быть не может".

Говоря о плане Зеленского по Донбассу, Коломойский сказал: "Я не знаю, какой у него план. Ну, по-моему, планы здесь очевидны: есть минские соглашения, есть какие-то нормандские форматы, есть какие-то понимания с международными партнерами, есть уже обсужденные вещи с Россией. Я думаю, что он ограничен этими рамками, но в этих рамках тоже можно подвигаться".