Опрос. Сколько украинцев поддерживают популистов

Иллюстративное фото: LIGA.net

84% украинцев поддерживают популистскую политику в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международной исследовательской компании Kantar TNS по заказу центра экономической стратегии.

59% опрошенных не только поддерживают популистскую политику, но и считают ее реалистичной.

"Мы проанализировали данные опроса 2000 респондентов. Предоставление человеку выбора между двумя политиками существенно снижает поддержку популизма: в среднем с 84% до 54%", - отмечается в сообщении.

Сторонники популизма чаще всего живут в селах, не имеют высшего образования или получают маленькие зарплаты.

"В некоторых вопросах поддержка популизма особенно устойчива, ни одна аргументация не способна существенно ее ослабить. Примером такого вопроса является государственное регулирование цен: сторонники этой политики не способны преодолеть аргументы против", - считают специалисты.

Опрос проводился в феврале-марте 2019 года среди 2000 респондентов от 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса) и Киеве.

резидент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - самый высокий результат за все времена среди всех глав государства. опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии п 28 августа сообщалось, что по данным

Читайте также: Выяснилось, почему выбрали Зеленского, а не Порошенко: опрос