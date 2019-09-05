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Опрос. Сколько украинцев поддерживают популистов

Опрос. Сколько украинцев поддерживают популистов - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net
05.09.2019, 13:05

59% опрошенных не только поддерживают популистскую политику, но и считают ее реалистичной

84% украинцев поддерживают популистскую политику в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса Международной исследовательской компании Kantar TNS по заказу центра экономической стратегии.

59% опрошенных не только поддерживают популистскую политику, но и считают ее реалистичной.

"Мы проанализировали данные опроса 2000 респондентов. Предоставление человеку выбора между двумя политиками существенно снижает поддержку популизма: в среднем с 84% до 54%", - отмечается в сообщении.

Сторонники популизма чаще всего живут в селах, не имеют высшего образования или получают маленькие зарплаты.

"В некоторых вопросах поддержка популизма особенно устойчива, ни одна аргументация не способна существенно ее ослабить. Примером такого вопроса является государственное регулирование цен: сторонники этой политики не способны преодолеть аргументы против", - считают специалисты.

Опрос проводился в феврале-марте 2019 года среди 2000 респондентов от 18 лет и старше, проживающих во всех областях Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса) и Киеве.

  • 28 августа сообщалось, что по данным опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - самый высокий результат за все времена среди всех глав государства. 

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опрос политика популисты Kantar TNS Владимир Зеленский
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