Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос

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Президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - самый высокий результат за все времена среди всех глав государства. Таковы результаты совместного опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Социологи отметили, что положительный баланс доверия-недоверия имеют и лидеры его команды - лидер партии Слуга народа и главный претендент на должность спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков (+ 25%) и глава Офиса президента Андрей Богдан (+ 5%).

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"В то же время значительная часть граждан не имеет определенного отношения к Дмитрию Разумкову (22% его не знает и еще 22% не дали определенного ответа) и к Андрею Богдану (28% его не знают и 27% затруднились определенного ответа)", - отмечается в сообщении.

По данным опроса лидеры других политических сил, представленных в Верховной Раде, имеют отрицательный баланс доверия-недоверия: Святослав Вакарчук (-25%), Юрий Бойко (-37%), Юлия Тимошенко (-63%), Петр Порошенко (-72%).

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме аннексированного РФ Крыма и временно оккупированного Донбасса среди 2040 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.