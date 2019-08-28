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Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос

Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос - Фото
Фото: LIGA.net
28.08.2019, 13:25

Социологи отметили, что у президента сейчас - самый высокий результат доверия за все времена среди всех украинских лидеров

Президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины - самый высокий результат за все времена среди всех глав государства. Таковы результаты совместного опроса фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.

Социологи отметили, что положительный баланс доверия-недоверия имеют и лидеры его команды - лидер партии Слуга народа и главный претендент на должность спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков (+ 25%) и глава Офиса президента Андрей Богдан (+ 5%).

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"В то же время значительная часть граждан не имеет определенного отношения к Дмитрию Разумкову (22% его не знает и еще 22% не дали определенного ответа) и к Андрею Богдану (28% его не знают и 27% затруднились определенного ответа)", - отмечается в сообщении.

По данным опроса лидеры других политических сил, представленных в Верховной Раде, имеют отрицательный баланс доверия-недоверия: Святослав Вакарчук (-25%), Юрий Бойко (-37%), Юлия Тимошенко (-63%), Петр Порошенко (-72%).

Опрос проводился с 8 по 20 августа 2019 года в 103 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме аннексированного РФ Крыма и временно оккупированного Донбасса среди 2040 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

  • Ранее сообщалось, что согласно опросу Зеленский с командой в первую очередь якобы должен "прекратить огонь в Донбассе" - так считают 71,5% опрошенных украинцев.
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Владимир Зеленский петр порошенко. Петр Порошенко опрос юлия тимошенко юрий бойко андрей богдан Дмитрий Разумков
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