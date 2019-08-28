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Чего ждут украинцы от Зеленского в первую очередь: опрос

Чего ждут украинцы от Зеленского в первую очередь: опрос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.08.2019, 13:06

Опрошенные граждане хотят от президента прекращения войны на востоке, роста личных доходов и снижения тарифов, утверждают в фонде Деминициативы и КМИС

Президент Владимир Зеленский с командой в первую очередь якобы должен "прекратить огонь в Донбассе" - так считают 71,5% опрошенных украинцев. Результаты совместного социологического исследования опубликовали фонд Демократические инициативы и Киевский международный институт социологии.

На второе место среди приоритетов респонденты поставили "рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий)" - 44,2%.

Далее идет "снижение тарифов" - 31,2%.

"Наказания виновных в коррупции должностных лиц" от Зеленского и его команды ждут 21,5% опрошенных, а "уменьшения влияния олигархов на политику" - 18,1%.

Опрос по заказу USAID проведен 8-20 августа 2019 год среди 2040 украинцев от 18 лет и старше в 103 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

Опрос Рейтинга с 8 по 12 июня 2019 года дал такие результаты: 50% - прекращение огня в Донбассе, 38% - снижение тарифов, 22% - уменьшение влияния олигархов на политику, 20% - повышение соцстандартов, 19% - наказание коррупционеров.

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Владимир Зеленский опрос кмис Демократические инициативы
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