Чего ждут украинцы от Зеленского в первую очередь: опрос

Владимир Зеленский (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский с командой в первую очередь якобы должен "прекратить огонь в Донбассе" - так считают 71,5% опрошенных украинцев. Результаты совместного социологического исследования опубликовали фонд Демократические инициативы и Киевский международный институт социологии.

На второе место среди приоритетов респонденты поставили "рост жизненных стандартов людей (зарплат, пенсий)" - 44,2%.

Далее идет "снижение тарифов" - 31,2%.

"Наказания виновных в коррупции должностных лиц" от Зеленского и его команды ждут 21,5% опрошенных, а "уменьшения влияния олигархов на политику" - 18,1%.

Опрос по заказу USAID проведен 8-20 августа 2019 год среди 2040 украинцев от 18 лет и старше в 103 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

Опрос Рейтинга с 8 по 12 июня 2019 года дал такие результаты: 50% - прекращение огня в Донбассе, 38% - снижение тарифов, 22% - уменьшение влияния олигархов на политику, 20% - повышение соцстандартов, 19% - наказание коррупционеров.