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19.06.2019, 13:04

Украинцы ответили, чего ждут от президента Зеленского - опрос

Украинцы ответили, чего ждут от президента Зеленского - опрос - Фото
Владимир Зеленский (фото — проесс-служба президента)

Прекращение огня в Донбассе, снижение тарифов и уменьшение влияния олигархов - в топ-3 ожиданий украинцев

Половина опрошенных украинцев ждут от президента Владимира Зеленского решения вопроса о прекращении огня в Донбассе. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Рейтинг.

38% респондетов ответили, что ждут снижения тарифов, 22% - ждут уменьшения влияния олигархов на политику, 20% - ждут повышения социальных стандартов.

19% опрошенных социологами ответили, что ждут от Зеленского наказания чиновников-коррупционеров, 17% - отмены неприкосновенности народных депутатов, 16% - повышения качества медицины, 13% - активизации сотрудничества с НАТО и Евросоюзом.

Согласно результатам опроса, 12% украинцев ждут налаживания сотрудничества с Россией, 12% - укрепления украинской армии, 10% - объединения страны.

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Опрос проводился с 8 по 12 июня. Опрошены были 2500 респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность составляет не более 2%.

Согласно результатам этого же опроса, если бы досрочные парламентские выборы состоялись в середине июня, за президентскую партию Слуга народа отдали бы свои голоса 47,1% украинцев, которые определились с симпатиями и будут голосовать. 

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Теги: Владимир Зеленский, опрос
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