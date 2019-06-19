Опрос: Слуга народа - по-прежнему лидер электоральных симпатий

Фото: пресс-служба Слуги народа

На досрочных парламентских выборах 21 июля за президентскую партию Слуга народа проголосовали бы 47,1% украинцев, которые определились с симпатиями и будут голосовать. Таковы результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.

11,1% - Оппозиционная платформа - За життя;

8,1% - Голос;

7,3% - Батькивщина;

5% - Европейская солидарность.

Партия Игоря Смешко Сила и честь набрала 4,1%, а Гражданская позиция Анатолия Гриценко - 2,2%.

Опрос проведен среди 2000 респондентов с 8 по 12 июня 2019 года.

По итогам роллингового исследования, проведенного центром Соцмониторинг и Украинским институтом социсследований им. Яременко, за партию Владимира Зеленского проголосовали бы 47,5% украинцев, которые определились с симпатиями и будут голосовать - если бы досрочные парламентские выборы проходили в середине июня.