Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 12:25

Опрос: Слуга народа - по-прежнему лидер электоральных симпатий

Опрос: Слуга народа - по-прежнему лидер электоральных симпатий - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

На досрочных парламентских выборах 21 июля за президентскую партию проголосовали бы 47,1% украинцев

На досрочных парламентских выборах 21 июля за президентскую партию Слуга народа проголосовали бы 47,1% украинцев, которые определились с симпатиями и будут голосовать. Таковы результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.

11,1% - Оппозиционная платформа - За життя;
8,1% - Голос;
7,3% - Батькивщина;
5% - Европейская солидарность.

Партия Игоря Смешко Сила и честь набрала 4,1%, а Гражданская позиция Анатолия Гриценко - 2,2%.

Опрос проведен среди 2000 респондентов с 8 по 12 июня 2019 года.

По итогам роллингового исследования, проведенного центром Соцмониторинг и Украинским институтом социсследований им. Яременко, за партию Владимира Зеленского проголосовали бы 47,5% украинцев, которые определились с симпатиями и будут голосовать - если бы досрочные парламентские выборы проходили в середине июня.

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, рейтинг, выборы, соцопрос
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 