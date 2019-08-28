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У людей узнали, почему выбрали Зеленского, а не Порошенко: опрос

У людей узнали, почему выбрали Зеленского, а не Порошенко: опрос - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
28.08.2019, 13:46

Основные мотивы голосования за кандидатов - их идеи и предложения (23,5%), возможность принести мир в Донбасс (20%) и личная привлекательность (16%)

Основной причиной победы Владимира Зеленского на президентских выборах более половины опрошенных украинцев считают то, что "люди хотели радикального обновления власти". Об этом свидетельствуют итоги совместного социсследования фонда Деминициативы и Киевского международного института социологии.

Желание радикального обновления власти назвали причиной голосования за Зеленского 55% респондентов.

Еще одним весомым фактором такого голосования опрошенные считают "нежелание людей, чтобы президентом оставался Петр Порошенко" - 39%. 34% респондентов считают, что за Зеленского проголосовали потому, что он - "новое лицо, не задействован в коррупции и других подобных вещах".

Среди избирателей Зеленского в первом туре 69% опрошенных считают, что он победил потому, что люди хотели "радикального обновления власти". 46% респондентов среди электората Зеленского считают, что он победил, потому что "новое лицо, не замечен в коррупции и других негативных вещах".

Избиратели Юрия Бойко, Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Игоря Смешко видят общие причины голосования за Зеленского в "стремлении обновить власть" и "нежелании оставлять президентом Петра Порошенко".

Избиратели последнего уверены, что за Зеленского голосовали, а) руководствовались эмоциями, а не разумом, и б) потому что отождествляли его с героем фильма "Слуга народа".

Опрос по заказу USAID проведен 8-20 августа 2019 год среди 2040 украинцев от 18 лет и старше в 103 населенных пунктах по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2,3%.

21 апреля 2019 года во втором туре президентских выборов с цифрой 73,2% победил Зеленский, Порошенко набрал 24,4% голосов.

Смотрите также: Чего ждут украинцы от Зеленского в первую очередь: опрос

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Владимир Зеленский опрос кмис Демократические инициативы
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