Россия впервые применила дрон "Герань-5". ГУР раскрыло детали разработки
В начале 2026 года во время атак против Украины российские войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны и обнародовало детали нового российского дрона.
Беспилотник имеет длину около 6 м и размах крыльев до 5,5 м. В отличие от предыдущих модификаций, аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.
В частности, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на "Герань-3", однако с большей тягой.
Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения – около 1000 км.
Как и в случае с предыдущими версиями, этот БпЛА сложно считать собственной разработкой РФ. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.
Оккупанты прорабатывают варианты применения БпЛА таких типов с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.
Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк объяснил, что это другая, чем "шахед", концепция – ближе к малой управляемой крылатой ракете. В частности корпус предназначен специально для реактивного двигателя.
По его словам, пока обнаружена только одна "Герань-5", ее уже исследовали и передали базу компонентов партнерам для реагирования.
- 5 августа 2025 года сообщалось, что фальш-дроны РФ "Герберы" становятся опаснее – чаще залетают в Украину с боевой частью.
- В сентябре ГУР сообщало, что в российских дронах "Герань-3" с турбореактивным двигателем идентифицировали 45 иностранных компонентов.
