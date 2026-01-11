Россия впервые применила дрон "Герань-5". ГУР раскрыло детали разработки

Российский дрон (Фото: ресурс оккупантов)

В начале 2026 года во время атак против Украины российские войска впервые применили новый ударный беспилотный летательный аппарат "Герань-5". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны и обнародовало детали нового российского дрона.

Беспилотник имеет длину около 6 м и размах крыльев до 5,5 м. В отличие от предыдущих модификаций, аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии.

В частности, установлено использование 12-канальной системы спутниковой навигации "Комета", трекера на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов, а также реактивного двигателя Telefly, аналогичного тому, что применяется на "Герань-3", однако с большей тягой.

Масса боевой части составляет около 90 кг, заявленная дальность поражения – около 1000 км.

Как и в случае с предыдущими версиями, этот БпЛА сложно считать собственной разработкой РФ. Зафиксировано существенное конструктивное и технологическое сходство с иранским беспилотником Karrar.

Оккупанты прорабатывают варианты применения БпЛА таких типов с авиационных носителей, в частности самолетов Су-25, с целью увеличения дальности и удешевления использования. Отдельно рассматривается возможность оснащения аппарата ракетами класса "воздух-воздух" Р-73 для противодействия украинской авиации.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк объяснил, что это другая, чем "шахед", концепция – ближе к малой управляемой крылатой ракете. В частности корпус предназначен специально для реактивного двигателя.

По его словам, пока обнаружена только одна "Герань-5", ее уже исследовали и передали базу компонентов партнерам для реагирования.

Фото: ГУР