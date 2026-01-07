Разведка зашла в тыл врага возле Каховского водохранилища: есть пленные и убитые россияне – видео
Бойцы подразделения Главного управления разведки "Братство" провели успешную операцию на Запорожском направлении – зашли в тыл российских оккупантов. Детали планирования и реализации операции показали в ГУР.
Подразделение "Братство" входит в состав "Спецподразделения Тимура". Диверсионно-разведывательная группа подразделения в декабре 2025 года провела глубокий рейд в тыл россиян в районе Каховского водохранилища.
Удалось убить двух российских оккупантов, двух – ранить, и еще двух – взять в плен. После этого разведчики осуществили сложное и длительное сопровождение пленных на расстояние около 27 км, выведя их на подконтрольную Украине территорию.
"Пленные россияне рассказали ценную информацию о местах пребывания вражеских офицеров, позициях артиллерии, операторах БпЛА, районах сосредоточения личного состава, техники и складов с боеприпасами", – отметили разведчики.
В ГУР отметили, что эта операция показала наличие серьезных пробелов в системе фронтовой обороны врага: он не ожидает активных действий украинских разведчиков в глубине своих позиций и не способен оказывать эффективное сопротивление в тылу.
По завершению операции тогда еще руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил бойцов и командиров "Братства" государственными и ведомственными наградами.
- 27 декабря 2025 года РДК сообщил о гибели командира Капустина на Запорожском направлении в результате попадания FPV-дрона. 1 января в ГУР сообщили, что это была спецоперация и Капустин жив, а разведчики заработали $500 000, которые РФ выделила на его убийство.
- 29 декабря ГУР устроило взрыв глубоко в тылу российских войск в Мелитополе. Тяжело ранены по меньшей мере четыре оккупанта.
