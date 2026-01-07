Бойцы подразделения Главного управления разведки "Братство" провели успешную операцию на Запорожском направлении – зашли в тыл российских оккупантов. Детали планирования и реализации операции показали в ГУР.

Подразделение "Братство" входит в состав "Спецподразделения Тимура". Диверсионно-разведывательная группа подразделения в декабре 2025 года провела глубокий рейд в тыл россиян в районе Каховского водохранилища.

Удалось убить двух российских оккупантов, двух – ранить, и еще двух – взять в плен. После этого разведчики осуществили сложное и длительное сопровождение пленных на расстояние около 27 км, выведя их на подконтрольную Украине территорию.

"Пленные россияне рассказали ценную информацию о местах пребывания вражеских офицеров, позициях артиллерии, операторах БпЛА, районах сосредоточения личного состава, техники и складов с боеприпасами", – отметили разведчики.

В ГУР отметили, что эта операция показала наличие серьезных пробелов в системе фронтовой обороны врага: он не ожидает активных действий украинских разведчиков в глубине своих позиций и не способен оказывать эффективное сопротивление в тылу.

По завершению операции тогда еще руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил бойцов и командиров "Братства" государственными и ведомственными наградами.