Бійці підрозділу Головного управління розвідки "Братство" провели успішну операцію на Запорізькому напрямку – зайшли в тил російських окупантів. Деталі планування та реалізації операції показали в ГУР.

Підрозділ "Братство" входить до складу "Спецпідрозділу Тимура". Диверсійно-розвідувальна група підрозділу у грудні 2025 року провела глибокий рейд у тил росіян у районі Каховського водосховища.

Вдалося вбити двох російських окупантів, двох – поранити, і ще двох – узяти в полон. Після цього розвідники здійснили складний і тривалий супровід полонених на відстань близько 27 км, вивівши їх на підконтрольну Україні територію.

"Полонені росіяни розповіли цінну інформацію щодо місць перебування ворожих офіцерів, позицій артилерії, операторів БпЛА, районів зосередження особового складу, техніки та складів з боєприпасами", – наголосили розвідники.

У ГУР зазначили, що ця операція показала наявність серйозних прогалин у системі фронтової оборони ворога: він не очікує активних дій українських розвідників у глибині своїх позицій і не здатен чинити ефективний опір у тилу.

Після завершення операції тоді ще керівник ГУР Кирило Буданов відзначив бійців і командирів "Братства" державними та відомчими нагородами.