ГУР влаштувало вибух глибоко в тилу російських військ у Мелітополі – відео

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області стався вибух у районі промзони, внаслідок якого пошкоджено "Урал" росіян та важко поранено щонайменше чотирьох окупантів. Про це повідомило Головне управління розвідки.

Вибух стався вранці 20 грудня, коли російські загарбники завантажували свій військовий "Урал".

Тамтешню промзону підрозділи російських окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки.

У ГУР розповіли, що в момент максимальної концентрації росіян біля вантажівки пролунав вибух, внаслідок якого щонайменше четверо окупантів – важкі "300", їхній "Урал" – пошкоджено.

Мелітополь – глибокий тил росіян, відстань до найближчих контрольованих Україною територій – близько 70 км.

