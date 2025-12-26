ГУР влаштувало вибухи на паркуванні російської в/ч в Уссурійську – джерело

В Уссурійську гриміли вибухи біля частини, військовослужбовці якої причетні до розстрілів цивільних українців, зокрема і дітей

Скриншот з відео

Вранці 24 грудня у місті Уссурійськ Приморського краю РФ пролунали два вибухи на паркуванні військової частини 19288 – 80 Вітебської Червонопрапорної бригади управління. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Головному управлінні розвідки.

У повідомленнях місцевих ресурсів йдеться про серію вибухів через "займання зварювального апарату".

"Водночас очевидці події публікують фото та відео з місця інциденту, на яких зафіксовано значну присутність поліції, співробітників ФСБ та пожежних розрахунків. Місцеве населення щиро дивується, чому на ліквідацію наслідків технічної несправності зварювального апарату залучені десятки силовиків, зокрема представники спецслужб", – розповів співрозмовник із ГУР.

Він наголосив, що окупанти з 80 бригади управління ЗС РФ брали активну участь в агресивній війні проти України. Відомі факти здійснення ними воєнних злочинів, розстрілів цивільного населення на тимчасово окупованих територіях, зокрема і дітей.

Водночас про конкретні наслідки вибухів співрозмовник інформації наразі не має.