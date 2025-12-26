ГУР устроило взрывы на парковке российской в/ч в Уссурийске – источник

В Уссурийске гремели взрывы возле части, военнослужащие которой причастны к расстрелам гражданских украинцев, в том числе и детей

Скриншот из видео

Утром 24 декабря в городе Уссурийск Приморского края РФ прогремели два взрыва на парковке воинской части 19288 – 80 Витебской Краснознаменной бригады управления. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Главном управлении разведки.

В сообщениях местных ресурсов говорится о серии взрывов из-за "возгорания сварочного аппарата".

"В то же время очевидцы происшествия публикуют фото и видео с места инцидента, на которых зафиксировано значительное присутствие полиции, сотрудников ФСБ и пожарных расчетов. Местное население искренне удивляется, почему на ликвидацию последствий технической неисправности сварочного аппарата привлечены десятки силовиков, в том числе и представители спецслужб", – рассказал собеседник из ГУР.

Он отметил, что оккупанты из 80 бригады управления ВС РФ принимали активное участие в агрессивной войне против Украины. Известны факты совершения ими военных преступлений, расстрелов гражданского населения на временно оккупированных территориях, в том числе детей.

В то же время о конкретных последствиях взрывов собеседник информацией пока не располагает.