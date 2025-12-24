В Москве убиты полицейские, которые были причастны к пыткам пленных – источник

Неизвестный бросил в авто с полицейскими пакет со взрывчаткой: двое погибших и двое раненых российских силовиков

Московская полиция (Иллюстративное фото: ресурсы россиян)

В Москве убили двух полицейских, которые участвовали в войне России против Украины и были причастны к пыткам украинских пленных. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в военной разведке.

Происшествие произошло в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в южном административном округе столицы РФ около 01:00. По данным собеседника, полицейских ликвидировал местный житель, "в знак несогласия с агрессивной политикой Кремля". Он приблизился к их авто недалеко от участка и бросил в окно пакет со взрывчаткой.

По данным собеседника в разведке, в результате взрыва двое российских полицейских погибли на месте, еще двое госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.

"Есть доказательства их причастности к пыткам украинских военнопленных, которые систематически осуществляют российские оккупанты вопреки Женевским конвенциям, а также правилам и обычаям войны", – отметил собеседник.

Следственный комитет России заявил, что начал расследование и ищет причастных к организации и исполнению инцидента. Во время взрыва погибли, якобы, не только двое полицейских, но и "подозрительное лицо", которое было замечено возле машини дорожно-постовой службы (ДПС).

Следствие планирует провести генетическую, медицинскую и взрывотехническую экспертизы. Допрашивают свидетелей и изучают записи с камеры видеонаблюдения.

В Госавтоинспекции Москвы назвали имена погибших полицейских: лейтенанты Илья Климанов и Максим Горбунов. Климанову было 24 года, он пришел на службу в полицию в октябре 2023 года, а Горбунову было 25 лет – служил с февраля 2022 года. У него якобы осталась жена и девятимесячная дочь.

Полицейские, причастные к пыткам (Фото: ресурсы россиян)