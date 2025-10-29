В России взорвали подполковника ОМОНа, причастного к военным преступлениям в Украине – ГУР

Российский оккупант Вениамин Мазжерин погиб 25 октября в результате подрыва авто в Кемеровской области

Российский ОМОН (Фото: ресурс оккупантов)

В России убит подполковник российского ОМОНа, причастный к военным преступлениям в Киевской области. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

25 октября на территории Кемеровской области России взорвался автомобиль, за рулем которого находился подполковник полиции Вениамин Мазжерин.

Он проходил службу в спецподразделении ОМОН "Оберег" управления Росгвардии по Кемеровской области.

"Оберег" – одно из многих подразделений Росгвардии, причастных к военным преступлениям и геноциду украинцев в Киевской области, совершенного оккупационной армией во время полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины в феврале-марте 2022 года.

На основании собранных доказательств и свидетельств очевидцев событий Офис генерального прокурора открыл против военнослужащих подразделения уголовное производство, в частности по фактам нарушения законов и обычаев войны.

23 октября разведка и движение сопротивления ликвидировали российских десантников 247 кавказского казачьего полка в Ставрополе. Солдаты подразделения "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения.

27 октября ГУР сообщало, что на Запорожском направлении фронта разведчики ударили по позициям россиян. В результате атаки был убит сын генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, который причастен к военным преступлениям в Херсоне.