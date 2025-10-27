Разведка ликвидировала сына российского генерала Марзоева в Запорожской области – видео
Разведчики на Запорожском направлении фронта ударили по позициям россиян. В результате атаки был убит сын генерал-лейтенанта Аркадия Марзоева, который причастен к военным преступлениям в Херсоне, сообщили в Главном управлении разведки.
15 октября бойцы сведенного отряда дронов департамента активных действий ГУР вели аэроразведку на Запорожском направлении. Они обнаружили позицию российских операторов БпЛА в районе села Плавни Васильевского района.
Разведка предоставила координаты вражеской позиции Силам обороны и она была атакована управляемой авиабомбой. По данным ГУР, в этот момент там находился командир взвода 108 парашютно-десантного полка седьмой десантно-штурмовой дивизии лейтенант Василий Марзоев.
В результате атаки оккупанты были убиты.
Отец российского офицера генерал-лейтенант Аркадий Марзоев является командующим 18 общевойсковой армии южного военного округа российской армии. По данным разведки, он причастен к совершению военных преступлений против гражданских украинцев в Херсоне.
- 23 августа ГУР подорвало в Луганской области оккупантов, причастных к зверствам в Буче.
- 23 октября разведка и движение сопротивления ликвидировали российских десантников 247 кавказского казачьего полка в Ставрополе. Солдаты подразделения "отличились" многочисленными военными преступлениями в ходе полномасштабного вторжения.
