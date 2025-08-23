22 августа на территории временно оккупированной Луганской области произошел взрыв – уничтожены и ранены оккупанты, напрямую причастные к военным преступлениям в Буче. Об этом сообщило Главное управление разведки.

"Детонация произошла во дворе одного из домов, где находились шесть российских захватчиков с их военным транспортом. В 2022 году указанные российские оккупанты принимали непосредственное участие в совершении военных преступлений в городе Буча Киевской области", – написали в ГУР.

Читайте также Как попасть в разведку: пошаговый гид

По данным ведомства, в Луганской области эти захватчики выполняли функцию мобильной группы противовоздушной обороны, чтобы прикрывать от атак обустроенную неподалеку от дома военно-ремонтную базу.

Разведка указывает, что в результате взрыва погибли трое россиян, еще двое получили тяжелые ранения; также уничтожены два пикапа с пулеметами и автомобиль УАЗ "буханка", загруженный боекомплектом.

"ГУР напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – заключают в сообщении.