Радио Свобода показало неизвестные кадры расстрела российской армией гражданского в Буче
Обнародовано ранее неизвестное видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован расстрел 70-летнего бучанца Владимира Рубайло, совершенный российскими военными на улице Яблунской 4 марта 2022 года. Кадры осветили журналисты "Радио Свобода".
На видеозаписях зафиксировано, что российские военные первым выстрелом ранят Владимира Рубайло, а тогда, когда гражданский мужчина едва держался на ногах, прицельно дострелили его выстрелом в голову.
Вскоре рядом с телом Владимира Рубайло, которое все это время лежало на земле, российские военные начали массово грабить продуктовый супермаркет.
"Они разбили стекло и зашли внутрь. Награбленное складывали в корзины и пакеты и грузили на бронетехнику. Чтобы забрать больше, некоторые набивали тележки и катили их по улице к только что захваченным домам бучанцев", – описывают журналисты.
Ранее издание сообщало, что до убийства Владимира Рубайло могут быть причастны российские десантники из 234-го десантно-штурмового полка из Пскова, а именно группа во главе с сержантом Владимиром Борзуновым.
Как установило "Радио Свобода", именно его отделение находилось на позиции, откуда, по данным украинских экспертов-баллистов, и выстрелили в гражданского бучанца.
В телефонном разговоре с корреспондентом РС сержант Борзунов подтвердил, что именно российские военные убили Рубайло, но отрицал свою причастность и причастность своих подопечных к убийству гражданского.
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