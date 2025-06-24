Еще трем российским оккупантам, причастным к расстрелам украинцев, объявили подозрения

Правоохранители довели причастность трех российских солдат к расстрелам гражданских в оккупации и объявили подозрения

Солдат РФ на разбитой Азовстали (Фото: ЭРА)

Правоохранители установили личности еще трех российских военных, причастных к убийствам гражданских во время временной оккупации части Киевской области. Им заочно объявлено о подозрении, сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет о 35-летнем капитане Тимуре Тамазове – командире одного из подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии из Псковска, 23-летнем военном 64-й отдельной мотострелковой бригаде 35-й армии России Владимире Осипове и 48-летнем командиром бригады Алексее Абрамове.

Правоохранители установили, что подразделение Тамазова 27 февраля 2022 заняло позиции возле поселка Здвижовка Бучанского района. Согласно полученным доказательствам, командир приказал подчиненным стрелять на поражение по местным жителям, пытавшимся выехать на подконтрольную Украине территорию.

Задокументировано, что в тот же день четверо работников строительной компании пытались на собственном микроавтобусе эвакуироваться из боевых действий в направлении Бородянки. Однако подчиненные Тамазова почти в упор расстреляли авто.

Экспертиза установила, что по гражданским выстрелили 20 раз из автоматов Калашникова. В результате двое мужчин погибли на месте, а еще двое получили тяжелые повреждения.

Осипов, по данным правоохранителей, 28 марта 2022 года расстрелял из автомата двух гражданских жителей Гостомеля. А Абрамов во время захвата поселка Иванков приказал подчиненным пытать мирное население и составлять "расстрельные списки" участников движения сопротивления.

На основании собранных доказательств троим россиянам было заочно сообщено о подозрении в совершении военных преступлений, повлекших гибель людей. Проходят мероприятия, чтобы привлечь их к ответственности вместе с другими оккупантами.

Фото: ОГП