В Украине осудили главного тюремщика России, создавшего сеть пыточных в оккупации

Аркадий Гостев (Фото: ресурс окупантов)

В Украине осудили российского генерала, главного тюремщика государства-агрессора Аркадия Гостева, создавшего сеть пыточных на временно оккупированном левобережье Херсонской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Он получил 10 лет лишения свободы заочно.

Доказано, что именно по приказу директора Федеральной службы исполнения наказаний России Гостева оккупанты переоборудовали захваченные в регионе тюрьмы под пыточные, в которые бросают участников движения сопротивления.

Следствие установило, что чиновник лично координировал обустройство пыточных. Впоследствии он включил их в общий реестр тюрем России и провел соответствующее решение через Министерство юстиции государства-агрессора.

Гостева признали виновным в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.