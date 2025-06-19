В Украине осудили главного тюремщика России, создавшего сеть пыточных в оккупации
Аркадий Гостев (Фото: ресурс окупантов)

В Украине осудили российского генерала, главного тюремщика государства-агрессора Аркадия Гостева, создавшего сеть пыточных на временно оккупированном левобережье Херсонской области. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Он получил 10 лет лишения свободы заочно.

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Доказано, что именно по приказу директора Федеральной службы исполнения наказаний России Гостева оккупанты переоборудовали захваченные в регионе тюрьмы под пыточные, в которые бросают участников движения сопротивления.

Следствие установило, что чиновник лично координировал обустройство пыточных. Впоследствии он включил их в общий реестр тюрем России и провел соответствующее решение через Министерство юстиции государства-агрессора.

Гостева признали виновным в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти.

  • 5 мая 2025 года стало известно, что во временно оккупированном Бердянске Запорожской области убит организатор пыточной.
  • 23 сентября сообщалось об идентификации российского генерала и 10 его подчиненных, организовавших одну из самых жестоких пыточных во время оккупации Херсона.
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войнасбуХерсонская областьАркадий Гостев