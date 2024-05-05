Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области убит организатор пыточной – его автомобиль был взорван. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, 5 мая около 09:40 в городе взорвался автомобиль Ford Kuga, принадлежавший Евгению Ананьевскому – одному из организаторов пыточных на территории Бердянской исправительной колонии №77, где он занимал свою оккупационную должность.

" В результате подрыва причастный к пыткам над украинскими пленными Евгений Ананьевский ликвидирован", – сообщили в ГУР.

Ранее об инциденте также написала глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина. По ее словам, взрывное устройство было заложено под автомобиль, и от полученных травм предатель погиб на месте.

Вечером 2 мая во временно оккупированных Бердянске и Мариуполе гремели взрывы.

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