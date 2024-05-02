ВСУ поразили "жирную" цель россиян под Белгородом: лишили оккупантов "глаз" – видео

Украинские военные оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" поразили российский комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" в Белгородской области. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

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Он заявил, что это "довольно жирная" вражеская цель, которую украинские воины уничтожили с помощью дрона несколькими сбросами боеприпасов.

В результате поражения, по его словам, украинские бойцы лишили оккупантов "глаз" – возможности наблюдать за действиями Сил обороны.

В группировке добавили, что по российскому комплексу ударили в районе населённого пункта Нехотеевка в Белгородской области.

Соответствующее видео ОСУВ "Хортица" опубликовало в своем официальном канале.

Нехотевка на карте GoogleMaps

СПРАВКА. Муром-М – это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно обнаруживающее как живую силу, так и технику. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль за 8 км и человека за 4 км. Системы наблюдения "Муром" устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на временно оккупированных территориях Украины.