ВСУ поразили "жирную" цель россиян под Белгородом: лишили оккупантов "глаз" – видео
Влада Дубик
Редактор новостей LIGA.net
Евгения Мазур
Специальный корреспондент LIGA.net
Украинские военные оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" поразили российский комплекс видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" в Белгородской области. Об этом LIGA.net сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
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Он заявил, что это "довольно жирная" вражеская цель, которую украинские воины уничтожили с помощью дрона несколькими сбросами боеприпасов.
В результате поражения, по его словам, украинские бойцы лишили оккупантов "глаз" – возможности наблюдать за действиями Сил обороны.
В группировке добавили, что по российскому комплексу ударили в районе населённого пункта Нехотеевка в Белгородской области.
Соответствующее видео ОСУВ "Хортица" опубликовало в своем официальном канале.
СПРАВКА. Муром-М – это устройство для дальнего визуального наблюдения, автономно обнаруживающее как живую силу, так и технику. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая различает человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль за 8 км и человека за 4 км. Системы наблюдения "Муром" устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на временно оккупированных территориях Украины.
- В июне 2023 года Госпогранслужба показала видео, на котором FPV-дрон "отминусовал" комплекс "Муром-М" под Белгородом.
- Вскоре в СБУ выложили видео, где сотрудники службы уничтожили "Муром-М" и шесть единиц бронетехники россиян.
- В октябре 2023 года в СБУ показали уничтожение пяти комплексов "Муром-М" и "Пергам" и одного комплекса РЭБ "Поле-21".