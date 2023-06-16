В Белгородской области FPV-дрон уничтожил российскую станцию видеотепловизионного наблюдения "Муром-М", оккупанты просто наблюдали за взрывом. В Госпогранслужбе, опубликовавшей видео, отметили, что "работают белгородские партизаны".

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Эпизод прошел 15 июня.

На ролике изображено, как операторы дрона обнаруживают комплекс наблюдения, который оккупанты расположили на водонапорной башне в селе Поповка Белгородской области, и направляют его к цели.

С другого ракурса показано, как оккупанты заметили беспилотник, однако ничего не сделали, только наблюдали за ним и ждали взрыва.

СПРАВКА. "Муром-М" – это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое автономно выглядит живой силой и техникой. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, различающей человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и человеком в 4 км. Системы наблюдения "Муром" устанавливают рядом с границей в России или на высоких объектах на оккупированных территориях Украины.

12 июня 2023 года в Минобороны заявили об увольнении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

15 июня в Генштабе сообщили, что ВСУ продолжают наступление в Запорожской области в направлении Бердянска.

Минобороны назвало соотношение потерь армии РФ и ВСУ по двум направлениям контрнаступления.

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