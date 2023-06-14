Маляр озвучила соотношение потерь армии РФ и ВСУ на двух направлениях контрнаступления

Украинские силы во время контрнаступления несут в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном. Об этом заявила заместительница министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Журналист подчеркнул, что с началом украинского наступления россияне "не устают вбрасывать" о якобы ужасных потерях в рядах Сил обороны.

Маляр напомнила, что во время войны ни одна из сторон не обнародует данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг, чтобы прогнозировать дальнейшие действия противника на поле боя.

"В целом в течение всей войны у нас в разы меньше потерь. Если говорить о цифрах, которые сейчас, – например, за прошедшую неделю. У нас фактически две оперативно-стратегические группировки войск, где осуществлялось наступление. Это "Хортица" и "Таврия". По "Хортице" – у врага погибших в 8,73 раза больше, почти в девять раз. Если говорить о "Таврии" – там погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что во время войны, безусловно, гибнут люди и уничтожается техника – у всех сторон есть потери. Однако потери Украины, по ее словам, "несоизмеримо меньшие", чем у РФ.

Маляр предостерегла, что россиянам выгодно нагнетать тему потерь с целью деморализации украинского общества, чтобы "очень больно ударить по мобилизации", а также деморализовать украинское войско и поднять дух российского.

Во время встречи с военными пропагандистами РФ Путин сказал, что во время наступления Украина якобы "уже потеряла 25-30%" западных вооружений – этот фейк был сразу опровергнут.

В Белом доме, комментируя слова Путина, отметили, что США не придают значения заявлениям из России.

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