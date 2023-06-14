Маляр озвучила співвідношення втрат армії РФ і ЗСУ на двох напрямках контрнаступу

Українські сили під час контрнаступу зазнають в рази менших втрат порівняно з окупантами, попри фейки росіян про протилежне. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Журналіст наголосив, що з початком українському наступу росіяни "не втомлюються вкидати" про нібито жахливі втрати в лавах Сил оборони.

Маляр нагадала, що під час війни жодна зі сторін не оприлюднює дані про свої втрати, тому що цим може скористатись ворог, щоб прогнозувати подальші дії супротивника на полі бою.

"Загалом протягом всієї війни у нас в рази менше втрат. Якщо говорити про цифри, які зараз, – наприклад, за минулий тиждень. У нас фактично два оперативно-стратегічних угрупування військ, де здійснювався наступ. Це "Хортиця" і "Таврія". По "Хортиці" – у ворога загиблих у 8,73 раза більше, майже в дев’ять разів. Якщо говорити про "Таврію" – там загиблих у ворога в 5,3 раза більше, ніж у нас", – зазначила Маляр.

Вона наголосила, що під час війни, безумовно, гинуть люди й знищується техніка – всі сторони мають втрати. Однак втрати України, за її словами "неспівмірно менші", ніж у РФ.

Маляр застерегла, що росіянам вигідно нагнітати тему втрат з метою деморалізації українського суспільства, щоб "дуже боляче влучити по мобілізації", а також щоб деморалізувати українське військо і підняти дух російського.

Під час зустрічі з воєнними пропагандистами РФ Путін сказав, що під час наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь – цей фейк був одразу спростований.

У Білому домі, коментуючи слова Путіна, зазначили, що США не надають значення заявам із Росії.

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