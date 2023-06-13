РНБО: Путін почав розганяти фейки про втрати ЗСУ під час наступу в Запорізькій області

Російський диктатор Володимир Путін озвучив черговий пропагандистський фейк про втрати Збройних Сил України під час наступу у Запорізькій області. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

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За словами аналітиків, 13 червня під час зустрічі з військовими пропагандистами РФ, які займаються виправданням геноцидної війни Москви проти України, Путін сказав, що під час наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь.

ЦПД наголошує, що ця вигадана теза Путіна є черговим фейком пропаганди Кремля.

Раніше головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус звернувся до українців із закликом не вірити й не поширювати російську пропаганду про нібито великі втрати, які зазнає українське військо під час контрнаступу.

Він наголосив: попри те, що українці наступають, а росіяни обороняються, "їхні втрати в рази більші за наші".

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.

10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.

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