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РНБО: Путін почав розганяти фейки про втрати ЗСУ під час наступу в Запорізькій області

Этот материал также доступен на русском
13.06.2023, 21:43
РНБО: Путін почав розганяти фейки про втрати ЗСУ під час наступу в Запорізькій області - Фото
Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін озвучив черговий пропагандистський фейк про втрати Збройних Сил України під час наступу у Запорізькій області. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.

За словами аналітиків, 13 червня під час зустрічі з військовими пропагандистами РФ, які займаються виправданням геноцидної війни Москви проти України, Путін сказав, що під час наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь.

ЦПД наголошує, що ця вигадана теза Путіна є черговим фейком пропаганди Кремля.

Раніше головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус звернувся до українців із закликом не вірити й не поширювати російську пропаганду про нібито великі втрати, які зазнає українське військо під час контрнаступу.

Він наголосив: попри те, що українці наступають, а росіяни обороняються, "їхні втрати в рази більші за наші".

Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.

Читайте також: Наступ ЗСУ: Просування на півдні до 1,5 км – Маляр

Дмитро Гриниченко
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