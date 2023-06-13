РНБО: Путін почав розганяти фейки про втрати ЗСУ під час наступу в Запорізькій області
Російський диктатор Володимир Путін озвучив черговий пропагандистський фейк про втрати Збройних Сил України під час наступу у Запорізькій області. Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони.
За словами аналітиків, 13 червня під час зустрічі з військовими пропагандистами РФ, які займаються виправданням геноцидної війни Москви проти України, Путін сказав, що під час наступу Україна нібито "вже втратила 25-30%" західних озброєнь.
ЦПД наголошує, що ця вигадана теза Путіна є черговим фейком пропаганди Кремля.
Раніше головний майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Магура" Валерій Маркус звернувся до українців із закликом не вірити й не поширювати російську пропаганду про нібито великі втрати, які зазнає українське військо під час контрнаступу.
Він наголосив: попри те, що українці наступають, а росіяни обороняються, "їхні втрати в рази більші за наші".
Раніше ЗСУ повідомили, що окупанти підірвали дамбу в районі Новодарівки Запорізької області, але запевнили, що це не вплине на наступ.
- Батальйон "Арей" повідомив про звільнення села Нескучного Волноваського району, проте ця інформація поки що офіційно не підтверджена.
- 10 червня президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії – відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно".
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр офіційно підтвердила деокупацію населених пунктів Благодатне та Макарівка.
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