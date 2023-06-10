Зеленський про контрнаступ: Всі командувачі ЗСУ налаштовані позитивно. Так Путіну і передайте

Президент Володимир Зеленський заявив, що контрнаступальні оборонні дії тривають, але на якій стадії, відповісти відмовився. За його словами, всі командувачі Сил оборони "налаштовані позитивно". Про це президент сказав під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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Зеленського попросили прокоментувати слова російського диктатора Володимира Путіна про те, що Україна почала очікуваний великий контрнаступ.

"Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія відчуває це завжди, що їм не довго залишилось, на мою думку. Контрнаступальні оборонні дії відбуваються в Україні. На якій стадії, я не буду говорити детально. Вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати", – сказав президент.

При цьому він зазначив, що довіряти словам російського диктатора не варто.

"Я не довіряв би тим чи іншим телеграм-каналам і особливо Путіну. Мені здається, вже було багато кроків, після яких довіряти цій інформації не можна. Мені здається, довіряти треба нашим військовим. Я їм довіряю. Я щоденно на зв'язку з нашими командувачами різних напрямків — з Сирським, з Тарнавським, з Москальовим, з Наєвим і з Залужним. Всі зараз настроєні позитивно. Так Путіну і передайте", – сказав Зеленський.

Сьогодні у Київ з неанонсованим візитом прибув премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Ухвалено спільну декларацію з президентом Володимиром Зеленським.

Трюдо під час візиту оголосив про виділення нового пакета військової допомоги для України на суму у 500 мільйонів доларів. Також він пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124, затриманий минулого року в Канаді.

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