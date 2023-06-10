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Зеленский о контрнаступлении: Все командующие настроены позитивно. Так Путину и передайте

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10.06.2023, 17:14
Зеленский о контрнаступлении: Все командующие настроены позитивно. Так Путину и передайте - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные оборонные действия продолжаются, но на какой стадии ответить отказался. По его словам, все командующие Сил обороны "настроены позитивно". Об этом президент сказал во время совместного брифинга с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Зеленского попросили прокомментировать слова российского диктатора Владимира Путина о том, что Украина начала ожидаемое большое контрнаступление.

"Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует это всегда, что им не долго осталось, по моему мнению. Контрнаступательные оборонные действия происходят в Украине. На какой стадии, я не буду говорить подробно. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать", – сказал президент.

При этом он отметил, что доверять словам российского диктатора не стоит.

"Я бы не доверял тем или иным телеграм-каналам и особенно Путину. Мне кажется, уже было много шагов, после которых доверять этой информации нельзя. Мне кажется, доверять надо нашим военным. Я им доверяю. Я ежедневно на связи с нашими командующими разных направлений – с Сырским, с Тарнавским, с Москалевым, с Наевым и с Залужным. Все сейчас настроены положительно. Так Путину и передайте", – сказал Зеленский.

  • Сегодня в Киев с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Принята совместная декларация с президентом Владимиром Зеленским.
  • Трюдо во время визита объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Также он пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в прошлом году в Канаде.
Вадим Ребрина
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контрнаступление
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