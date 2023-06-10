Канада предоставит Украине пакет военной помощи на 500 млн и отдаст российский Ан-124

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время визита в Киев объявил о выделении нового пакета военной помощи для Украины на сумму 500 миллионов долларов. Также он пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в прошлом году в Канаде. Об этом с места событий сообщает корреспондентка Суспильного.

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"С прошлого года мы предоставили (Украине. — Ред.) более 8 миллиардов долларов, также — более миллиарда долларов военной помощи. Кроме того, наш бюджет расширен до двух миллиардов кредита правительству Украины с целью поддержки Украины, восстановления и реконструкции. Мы предоставим 500 миллионов долларов нового финансирования для военной помощи", – сказал он.

В частности, Канада передаст Силам обороны 287 дополнительных ракет, чтобы защитить небо Украины, и 10 000 снарядов калибра 155 миллиметров, рассказал премьер. Также Трюдо заявил, что Канада примет участие в многонациональных усилиях по обучению украинских летчиков на истребителях F-16, а также в инициативе учений по управлению танками "Леопард".

Кроме того, глава канадского правительства пообещал продолжить санкционное давление на Россию. В частности, он пообещал передать Украине российский транспортный самолет Ан-124, задержанный в прошлом году в Канаде.

Трюдо также пообещал ввести новые санкции против РФ.

"На данный момент Канада ввела санкции в отношении более чем 2500 организаций и отдельных лиц, а сегодня мы объявляем новый пакет санкций против 24 человек и 17 организаций как часть специальных экономических мер для Украины", — отметил он.

Трюдо также осудил Россию из-за уничтожения ею плотины Каховской гидроэлектростанции. Он пообещал предоставить Украине финансовую помощь

"Видели катастрофические последствия, связанные с дамбой Каховской ГЭС. Это были прямые последствия российской войны. Чтобы помочь, я сегодня объявляю поддержку в 10 миллионов долларов на финансирование, а также дополнительные 7,5 миллиона уже определенной помощи Украине, чтобы отреагировать на наводнение", – рассказал премьер Канады.

Сегодня в Киев с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Принята совместная декларация с президентом Владимиром Зеленским.

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