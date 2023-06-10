В Киев с неожиданным визитом прибыл премьер Канады Джастин Трюдо – видео
10.06.2023, 15:49
Фото: ОП
В Киев с неанонсированным визитом прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом президент сообщил в Telegram.
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"Несмотря на все попытки России сломить наш народ, украинцы продолжают бороться за независимость и свободу. И в нашей победе мы будем так же вместе, как сейчас на нашем пути защиты жизни и людей", – написал Зеленский.
Трюдо прибыл в Киев в сопровождении вице-премьер-министра Христи Фриланд.
Их визит готовился в условиях строгой секретности, пишет CBC.
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