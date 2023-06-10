RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Київ з несподіваним візитом прибув премʼєр Канади Джастін Трюдо – відео

Этот материал также доступен на русском
10.06.2023, 15:49
У Київ з несподіваним візитом прибув премʼєр Канади Джастін Трюдо – відео - Фото
Фото: ОП

У Київ з неанонсованим візитом прибув премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це президент повідомив у Telegram.

"Попри всі намагання Росії зламати наш народ українці продовжують боротися за незалежність і свободу. І в нашій перемозі ми будемо так само разом, як зараз на нашому шляху захисту життя та людей", – написав Зеленський.

Трюдо прибув у Київ в супроводі віце-прем’єр-міністра Христі Фріланд.

Їхній візит готувався в умовах суворої секретності, пише CBC.

Під час зустрічі Зеленський та Трюдо ухвалили спільну декларацію.

- Президент України та прем'єр-міністр Канади підтвердили своє однозначне засудження військової агресії Росії проти України.

- Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Канада високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил у захисті незалежності. Їхня стійкість і відвага на передовій демократії не лише захищають безпеку Європи перед лицем насильницького експансіонізму Росії, а й зміцнюють міжнародну систему, засновану на правилах, і демонструють, що незалежно від того, наскільки жорстоким є ворог, сила не робить його таким, що має рацію.

- Канада продовжуватиме свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно.

- Канада продовжує розробляти нові заходи допомоги на основі потреб України.

- Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України, і схвалює ключові принципи української формули миру.

- Україна та Канада визнають, що війна, розв'язана Росією, має значні та широкомасштабні наслідки за межами України, включно з посиленням глобальної енергетичної та продовольчої криз.

- Україна й Канада єдині у своїй рішучості боротися з безкарністю та наголошують на своїй твердій відданості притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з російською військовою агресією.

- Україна й Канада погоджуються з необхідністю посилення нашого колективного тиску на Росію через подальші санкції з метою послаблення здатності Росії продовжувати свою незаконну загарбницьку війну.

- Україна й Канада продовжуватимуть працювати разом з іншими партнерами над розробкою механізмів для забезпечення компенсації за втрати, шкоду та збитки, спричинені російською агресією.

- У межах НАТО Канада наголошує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

Повний текст – за посиланням.

Читайте також: США оголосили про новий пакет допомоги Україні: ракети для Patriot, системи ППО і ракети HAWK

Вадим Ребрина
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Джастін Трюдо
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 