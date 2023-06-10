У Київ з несподіваним візитом прибув премʼєр Канади Джастін Трюдо – відео

У Київ з неанонсованим візитом прибув премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Про це президент повідомив у Telegram.

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"Попри всі намагання Росії зламати наш народ українці продовжують боротися за незалежність і свободу. І в нашій перемозі ми будемо так само разом, як зараз на нашому шляху захисту життя та людей", – написав Зеленський.

Трюдо прибув у Київ в супроводі віце-прем’єр-міністра Христі Фріланд.

Їхній візит готувався в умовах суворої секретності, пише CBC.

Під час зустрічі Зеленський та Трюдо ухвалили спільну декларацію.

- Президент України та прем'єр-міністр Канади підтвердили своє однозначне засудження військової агресії Росії проти України.

- Канада залишається непохитною у своїй відданості незалежності, суверенітету й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Канада високо оцінює рішучість і мужність українського народу та Збройних Сил у захисті незалежності. Їхня стійкість і відвага на передовій демократії не лише захищають безпеку Європи перед лицем насильницького експансіонізму Росії, а й зміцнюють міжнародну систему, засновану на правилах, і демонструють, що незалежно від того, наскільки жорстоким є ворог, сила не робить його таким, що має рацію.

- Канада продовжуватиме свою політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку стільки, скільки буде потрібно.

- Канада продовжує розробляти нові заходи допомоги на основі потреб України.

- Канада підтримує ініціативу України щодо досягнення справедливого та сталого миру, заснованого на суверенітеті й територіальній цілісності України, і схвалює ключові принципи української формули миру.

- Україна та Канада визнають, що війна, розв'язана Росією, має значні та широкомасштабні наслідки за межами України, включно з посиленням глобальної енергетичної та продовольчої криз.

- Україна й Канада єдині у своїй рішучості боротися з безкарністю та наголошують на своїй твердій відданості притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших жорстоких злочинах, скоєних у зв’язку з російською військовою агресією.

- Україна й Канада погоджуються з необхідністю посилення нашого колективного тиску на Росію через подальші санкції з метою послаблення здатності Росії продовжувати свою незаконну загарбницьку війну.

- Україна й Канада продовжуватимуть працювати разом з іншими партнерами над розробкою механізмів для забезпечення компенсації за втрати, шкоду та збитки, спричинені російською агресією.

- У межах НАТО Канада наголошує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки. Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Україна та Канада з нетерпінням очікують на розв’язання цих питань на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

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