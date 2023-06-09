США оголосили про новий пакет допомоги Україні: ракети для Patriot, системи ППО і ракети HAWK
Сьогодні, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Збройним Силам України, наголосивши на непохитній підтримці України з боку США. Про це повідомляється на сайті Пентагону.
Цей пакет на загальну суму до $2,1 млрд включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси й надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
У новому пакеті військової допомоги для України:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk і боєкомплект до них;
- 105-мм та 203-мм артилерійські снаряди;
- розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma;
- ракети з лазерним наведенням;
- підтримка навчання та техобслуговування.
- В опублікованому 3 червня інтерв'ю WSJ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і "попри те що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна".
- Міністр оборони Великої Британії вважає, що всупереч скепсису окремих людей в НАТО Україна має шанси відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року.
- 4 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала відео, яке, ймовірно, натякає на те, що про початок контрнаступу заздалегідь оголошувати не будуть.
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