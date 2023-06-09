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США оголосили про новий пакет допомоги Україні: ракети для Patriot, системи ППО і ракети HAWK

Этот материал также доступен на русском
09.06.2023, 17:52
США оголосили про новий пакет допомоги Україні: ракети для Patriot, системи ППО і ракети HAWK - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.com)

Сьогодні, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Збройним Силам України, наголосивши на непохитній підтримці України з боку США. Про це повідомляється на сайті Пентагону.

Цей пакет на загальну суму до $2,1 млрд включає критично важливі засоби протиповітряної оборони та боєприпаси й надається в межах Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

У новому пакеті військової допомоги для України:

- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

- зенітні ракетні комплекси MIM-23 Hawk і боєкомплект до них;

- 105-мм та 203-мм артилерійські снаряди;

- розвідувальні безпілотники RQ-20 Puma;

- ракети з лазерним наведенням;

- підтримка навчання та техобслуговування.

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Наталія Медведєва
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