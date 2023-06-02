Росіяни "не начаклують собі нові танки та інше озброєння". Воллес впевнений в успіху ЗСУ

Всупереч "приватним роздумам" деяких інших офіційних осіб НАТО, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оптимістично налаштований щодо шансів України відвоювати у російських окупантів усе захоплене з 2014 року, включно з Кримом. Про це він сказав The Washington Post.

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На його думку, Україна в результаті буде краще та більше озброєна, ніж загарбники з РФ.

Як висловився глава Міноборони союзників, Сили безпеки та Сили оборони вже показали на полі бою, що "якщо ви завдасте удару російським військам не в тому місці, вони фактично впадуть".

"Можна відправити молодь помирати десятками тисяч, що вони [Москва] і роблять, але не можна начаклувати танки та системи озброєння, які їм потрібні", – сказав Воллес.

Раніше ЗМІ Заходу на основі нібито "злитих документів Пентагону" писали, що деякі проблеми з о/с та технікою, "ймовірно, призведуть до того, що Київ досягне лише скромних успіхів після того, як почне довгоочікуваний контрнаступ".

Журналісти WP, однак, додали, що "офіційні особи США кажуть, що відтоді відбулися покращення", і "вони також припустили, що навіть звільнення невеликих територій може вплинути на військові плани Росії".

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