Россияне "не наколдуют себе новые танки и другое вооружение". Уоллес уверен в успехе ВСУ
Вопреки "частным размышлениям" некоторых других официальных лиц НАТО, министр обороны Великобритании Бен Уоллес оптимистично настроен по части шансов Украины отвоевать у российских оккупантов все захваченное с 2014 года, включая Крым. Об этом он сказал The Washington Post.
По его мнению, Украина в итоге будет лучше и больше вооружена, чем захватчики из РФ.
Как выразился глава Минобороны союзников, Силы безопасности и Силы обороны уже показали на поле боя, что "если вы нанесете удар российским войскам не в том месте, они фактически рухнут".
"Можно отправить молодых людей умирать десятками тысяч, что они [Москва] и делают, но нельзя наколдовать танки и системы вооружения, которые им нужны", – сказал Уоллес.
Ранее СМИ Запада на основе якобы "слитых документов Пентагона" писали, что некие проблемы с л/с и техникой, "вероятно, приведут к тому, что Киев добьется лишь скромных успехов после того, как начнет долгожданное контрнаступление".
Журналисты WP, однако, добавили, что "официальные лица США говорят, что с тех пор произошли улучшения", и "они также предположили, что даже освобождени небольших территорий может повлиять на военные планы России".
- В мае 2023 года или ранее Уоллес одобрил поставки Украине дальнобойных ракет: Британия стала пионером такой помощи ВСУ.
- 24 мая он внезапно посетил Киев: речь шла о том, "о чем еще нельзя говорить".
- Уоллес прогнозирует, что приближается конфликт "с целым рядом противников по всему миру", и предостерегает: у Росси есть "спецпрограмма", и она может атаковать критическую инфраструктуру Запада.
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