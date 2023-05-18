Уоллес: РФ имеет специальную программу и может атаковать критическую инфраструктуру Запада

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не сомневается, что Россия имеет "намерение и способность" атаковать подводные энергетические и коммуникационные линии стран Запада. Об этом он сообщил во время пресс-конференции со своим норвежским коллегой Бьорном Арилем Граммом, передает Sky News.

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По словам главы британского Минобороны, у РФ есть "специальная военно-морская программа, предназначенная для изучения и потенциального саботажа или нападения на критически важные объекты инфраструктуры, принадлежащие ее противникам".

"У них (россиян – Ред.) есть ряд подлодок и других единиц техники, а также корабли-шпионы и все остальное, специально предназначенное для таких целей", – отметил Уоллес.

Он объяснил, что именно поэтому сейчас и обсуждаются соответствующие вопросы, поскольку критическая инфраструктура Запада – это "область, которая уязвима и нуждается в защите".

"Мы можем сказать без сомнения, что Россия имеет намерение и возможность нацелиться на критическую национальную инфраструктуру Запада. Мы должны иметь возможности для ее защиты", – добавил министр обороны Британии.

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